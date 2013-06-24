За підсумками чергової хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів 13 переможців отримають кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на майже 5 млн грн. Загалом від старту ветеранського компонента грантової програми “Власна справа” переможцями стали вже 54 ветерани та члени їхніх родин, які отримають гранти на 21 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна. Про це повідомляє Урядовий портал.

«В квітні Уряд розширив програму «Власна справа», щоб надавати фінансову підтримку ветеранам та членам їхніх родин у розвитку підприємництва. Вони можуть отримати від держави грант від 250 тис. грн до 1 млн грн на започаткування або розширення власного бізнесу. На сьогодні можливістю отримати такі гранти скористались вже 54 наших захисників, а також члени їхніх родин на загальну суму 21 млн грн. 17 з них вже отримали кошти на свої рахунки та мають можливість реалізовувати свої бізнес-проекти», - зазначила Тетяна Бережна.

Серед 13 переможців чергової хвилі 9 - учасники бойових дій, 4 - члени родин ветеранів. Більшість з них - 8 переможців - запросили грант до 250 тис. грн, 4 - до 500 тис. грн, 1 - до 1 млн грн. На грантові кошти переможці планують, зокрема, відкрити кафе, кав’ярню, пекарню, приватний лікарський кабінет, магазин вживаних речей, парк атракціонів для дітей під відкритим небом і дитячу ігрову кімнату, службу таксі, розширити послуги медичного центру, СТО, збільшити обсяги компанії, що займається пошиттям дитячого одягу.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

250 тис. грн - для ветерана за умови створення одного робочого місця;

500 тис. грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн - для ветерана, який має досвід підприємницької діяльності, зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани.

Гранти у розмірі 500 тис. грн та 1 млн грн надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Нагадаємо, урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.