Держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5 мільярдів гривень від початку чинності урядової грантової програми «єРобота». Гранти на започаткування або розширення власної справи вже отримали 8753 українці. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Гранти від держави на започаткування або розвиток бізнесу за проєктом «єРобота» вже отримали майже 9 тисяч українців. Понад дві тисячі з них узяли грантові кошти саме на відкриття власної справи, інші — на масштабування бізнесу, нарощування виробництва, розроблення й започаткування нових напрямів. Загалом держава інвестувала в активізацію підприємництва через гранти 5 мільярдів гривень. Це інвестиції не лише в розвиток малого й середнього бізнесу, а й у поліпшення ситуації на ринку праці, адже отримувачі грантів, реалізуючи свої проєкти, створять майже 35 тисяч робочих місць», — зазначила урядовиця.

Загалом з початку чинності проєкту «єРобота» за програмою «Власна справа» видано 8013 мікрогрантів на 1,9 мільярда гривень, на розвиток переробних підприємств — 487 грантів на 2,5 мільярда, на садівництво та розвиток тепличного господарства — 133 гранти на 555 мільйонів; ветеранам та членам їхніх родин — 120 грантів на 45 мільйонів гривень.

Міністерство економіки нагадує, що подати заявку на отримання гранта можуть підприємці, які працюють, і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви слід подавати через портал«Дія» разом з бізнес-планом. Обов’язкова умова отримання гранта — створення робочих місць: від одного-двох у разі надання мікрогранта до кількох десятків у разі надання грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів у процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Проєкт«єРобота»уряд запровадив у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.