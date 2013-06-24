За підсумками чергової хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів 17 переможців отримають кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на 5,5 млн грн. Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми “Власна справа” переможцями стали вже 71 ветеран та члени родин учасників бойових дій, які отримають гранти на 26 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий портал.

«Попит на гранти від держави на розвиток власної справи серед наших захисників та захисниць, а також членів їхніх родин, зростає. Нагадаю, ветеранський компонент грантової програми “Власна справа” стартував в квітні, і за умовами програми наші захисники та члени їхніх родин можуть отримати фінансову підтримку до 1 млн грн на підприємництво. На сьогодні такі гранти вже отримають 71 ветеран та члени їхніх родин на загальну суму 26 млн грн», - зазначила Тетяна Бережна.

Серед 17 переможців чергової хвилі 14 - учасники бойових дій, 3 - члени родин ветеранів. Більшість з них - 12 переможців - запросили грант до 250 тис грн, 5 - до 500 тис. грн. На грантові кошти переможці планують, зокрема, відкрити перукарню, кав’ярню і ресторан азіатської кухні, СТО, магазин будматеріалів, запустити виробництво текстильної продукції та паливних пелетів, а також відновити роботу піцерії, яку змушені були закрити через війну. Окрім того, низка ветеранів отримали гранти на масштабування вже діючого бізнесу - планують розширити послуги салону краси, бази відпочинку, СТО, збільшити асортимент магазину автозапчастин, обсяг пошиття етно одягу, розширити мережу пекарень.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

250 тис. грн - для ветерана за умови створення одного робочого місця;

500 тис. грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн - для ветерана, який має досвід підприємницької діяльності, зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани.

Гранти у розмірі 500 тис. грн та 1 млн грн надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Нагадаємо, урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває.