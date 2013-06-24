За понад рік дії урядової грантової програми єРобота держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу 4,7 млрд грн. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Урядова грантова програма єРобота, спрямована на підтримку малого й середнього бізнесу, працює вже понад рік і за цей час 7 000 підприємців отримали гранти на започаткування чи розширення своєї справи. Загалом держава інвестувала в розвиток підприємництва через гранти вже 4,7 млрд грн. Це інвестиції не лише в активізацію бізнесу - відкрито нові компанії, діючі збільшили обсяги виробництва й опановують інші напрями - але це ще й понад 20 тисяч нових робочих місць для українців в цих компаніях», - зазначила Юлія Свириденко.

Загалом з початку запуску проекту єРобота у липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» - видано 6328 мікрогрантів на 1,5 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств - видано 485 грантів на 2,8 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства - видано 110 грантів на 428 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Діяразом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць - від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Нагадаємо, проект єРобота був запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.