З липня 2022 року Уряд запровадив проект єРобота, за яким можна отримати від держави безповоротну грантову допомогу для започаткування чи розвитку бізнесу. Найзатребуванішою серед українців є програма мікрогрантів “Власна справа”, за якою можна отримати до 250 тис. грн. Продовжуємо знайомити вас з героями-переможцями цієї програми. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мар‘яна Вершиніна - громадська активістка, 10 років очолює ГО «Мами Прикарпаття», яка об‘єднує 12 тисяч жінок в Івано-Франківську.

26 лютого 2022 року Мар’яна об‘єднала знайомих психологів та запустила центр невідкладної психологічної допомоги для людей, що тікали від війни. Більшість із них — жінки з дітьми. Навесні стала очевидною потреба не лише у психологічній підтримці — комунальні дитсадки не справлялись з потоком переселенців. До того ж, з окупованих територій люди привозили моторошні історії, а діти, яким довелося провести тижні в підвалах, приїжджали налякані і не говорили.

Тож в травні пані Мар‘яна відкрила Центр Психології та Розвитку «Разом» — дитсадок для ВПО, з фокусом на психологічну допомогу. Тут з дітьми працюють терапевти, логопеди та посилено вивчають англійську. Мами теж можуть отримати допомогу та підтримку у пошуку роботи. На отриманий за урядовою програмою «Власна справа» грант придбали для садочка меблі, постіль для ліжечок та посуд.

Нагадаємо, урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває.