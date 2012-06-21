Необхідність посилення тиску на Кремль, зокрема для повного виконання російською стороною мінських угод, зупинення повзучої анексії Азовського моря, звільнення всіх українських військовополонених, повернення окупованих територій — ці теми були в центрі уваги зустрічі вищого керівництва нашої держави з віце-президентом Європейської комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Валдісом Домбровскісом.
Президент схвально поставився до ініціативи поважного гостя побувати на українському Приазов’ї й високо оцінив соціально-економічну допомогу цьому регіону. Обговорено й стан реалізації меморандуму про взаєморозуміння та кредитної угоди між Україною та ЄС щодо четвертої програми макрофінансової допомоги Україні обсягом мільярд євро. Віце-президент Єврокомісії запевнив у продовженні всебічної підтримки України з боку Європейського Союзу на шляху перетворень та імплементації Угоди про асоціацію.
Глава держави нагородив Валдіса Домбровскіса орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, повідомляє департамент прес-служби АП.
А Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана віце-президент Європейської комісії запевнив, що Європейський Союз готовий запропонувати пакет проектів розвитку Приазов’я й намагатиметься якомога швидше їх реалізувати. «Ми й надалі підтримуватимемо суверенітет і територіальну цілісність України».
«Хочу подякувати за ініціативу відвідати Бердянськ і побачити, що там відбувається. Для нас важливий промисловий та інфраструктурний розвиток регіону і поєднання українських міст і Приазов’я із глобальним світом. Ми зацікавлені в реалізації таких проектів», — сказав Володимир Гройсман.
Сторони торкнулися перебігу реформ в Україні й подальшої реалізації четвертої програми макрофінансової допомоги. Перший транш за програмою Україна отримала торік у грудні. І тепер на порядку денному — виконання умов отримання другого траншу 500 мільйонів євро.
«Бачимо, що робота за всіма напрямами триває. Переконаний: якщо ми й надалі рухатимемося з такою динамікою, отримаємо результати в майбутньому. Продовжимо взаємодіяти з Україною в межах Угоди про асоціацію і схвалюємо закріплення в Конституції євроінтеграційного курсу», — цитує слова Валдіса Домбровскіса департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Першого дня весни Валдіс Домбровскіс побував у Бердянську й на місці оцінив ситуацію в регіоні, визначив найактуальніші напрями співпраці й можливої допомоги ЄС. Ідеться зокрема про наслідки російської блокади Керченської протоки.
До слова, ще торік у грудні Прем’єр-міністр під час візиту до Брюсселя запропонував керівництву ЄС започаткувати програми цілеспрямованої підтримки українського Приазов’я як у межах санкційної політики проти країни-агресора, так і в межах заходів з відновлення вільного судноплавства в регіоні та розвитку українських портів Бердянська та Маріуполя. Поштовхом до цієї ініціативи стала агресія РФ проти українських кораблів поблизу Керченської протоки.
«Урядового кур’єра»