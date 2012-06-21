Із загальної суми 200 мільйонів євро, які за рішенням Європейського Союзу буде невдовзі надано Україні, четверту її частину — 50 мільйонів цілеспрямовано використають на відновлення інфраструктури й житлових будинків, зруйнованих гібридною війною поблизу лінії розмежування на Донеччині. Це підтвердив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, побувавши поблизу місць відбудови — у прифронтових Маріуполі та селах Гнутове й Талаківка.
В останньому зі згаданих населених пунктів гість оглянув місцеву школу, яка свого часу потерпіла від обстрілів з позицій проросійських незаконних збройних формувань і яку було відновлено саме за кошти Євросоюзу. Певна річ, віце-президент ознайомився не лише зі звичними умовами навчання українських дітей, а й зміг оцінити реалії школярів у прифронтовій зоні: побував у шкільному бомбосховищі, відвідав один із тренінгів з мінної безпеки та психоемоційного розвантаження, які регулярно проводять для учнів.
Оглянувши роботу контрольного пункту в’їзду та виїзду «Гнутове», Валдіс Домбровскіс високо оцінив співпрацю уряду, Державної прикордонної служби, міжнародних організацій та інших структур заради створення належних умов для якомога комфортнішого перетину громадянами лінії розмежування. Побачене тут, а також у Маріупольському центрі підтримки сім’ї та молоді дало йому підстави запевнити, що Європейський Союз і надалі всебічно підтримуватиме Україну на міжнародній арені й у питаннях фінансування корисних інфраструктурних проектів.
До слова, оскільки такі молодіжні центри відіграють велику позитивну роль у формуванні суспільства, в Маріуполі та інших містах Донеччини, де тривають підготовчі роботи, протягом року відкриють ще понад 80 таких об’єктів.