Минуло вже три роки, відколи Російська Федераціязахопила Крим і розв'язала війну на Сході України. І ніщо не вказує на те, що війна закінчиться скоро. Російські сили або окопуються, або наступають. І відповідь Європи на них не діє. Потрібні свіжі ідеї, як зупинити бої і покласти край вбивствам.

Про це на сторінках Financial Times пише колишній Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен, додаючи, що Мінські угоди, які з'явилися за підтримки Франції і Німеччини, а також Нормандський формат змусили Росію сісти за стіл переговорів. Європейські і американські санкції дали Москві зрозуміти, що не можна порушувати міжнародний порядок безкарно.

Але якщо мета цієї війни виснажити опонентів і перевірити, хто сміливіший, тоді Росія веде «холодну війну на виснаження» проти Заходу просто зараз. Тактика Москви полягає в тому, щоб розділити трансатлантичну єдність, особливо у політиці щодо санкцій.

«В останні тижні я почав боятися, що Володимир Путін може добитися успіху. І якщо йому це вдасться, наслідки будуть трагічними», – пише Расмуссен.

На його думку, європейські заходи вдарили по російській економіці і зробили всій внесок у скорочення її ВВП у 2015 році. Американські санкції зміцнили європейську єдність в той час, коли деякі країни-учасниці ЄС продемонстрували небажання діяти. Об'єднаний підхід зупинив російські сили і не дозволив їм просуватися далі на Захід. Ослаблення санкцій зараз подало б сигнал всім автократам і диктаторам, що платити за агресію доведеться лише тимчасово.

Але санкції не змусили Москву відмовитися від подальшої інтеграції захоплених частин Донбасу з Росією, кібератак і вбивств. За період з лютого до травня 2017 року ООН зафіксувала зростання на 48% кількості випадків загибелі мирних мешканців України у порівнянні з попереднім кварталом. Нинішня ціна агресії надто низька, щоб змінити поведінку Росії і змусити її виконати Мінські угоди. Настав час зруйнувати плани і розрахунки Кремля.

З цієї точки зору новий законопроект США був раціональним. Він водночас і розширив тиск на Росію, і кодифікував його, заборонивши президенту Дональду Траму ослаблювати санкції в рамках «великої угоди» з Путіним.

Американська ініціатива повинна була викликати схвалення і внести більшу передбачуваність у трансатлантичні зусилля щодо Росії. Але натомість деякі країни ЄС почали критикувати її. Німецький міністр і канцлер Австрії виступили зі спільною прес-конференцією, на якій поставили під сумніви «ефективність нашої спільної позиції щодо конфлікту в Україні».

Обурення викликали пункти, які можуть заборонити енергетичним компаніям співпрацювати з Росією, зокрема, у побудові ГТС «Північний потік-2».

Расмуссен зауважує, що напруга навколо нових американських санкцій ще раз нагадує, що посилення тиску варто ухвалювати спільно з союзниками. Замість того, щоб обмінюватися погрозами, європейці повинні придумати, як краще і тісніше працювати з Вашингтоном, щоб не суперечити інтересам один одного.

Тим часом, жодній зі сторін не варто забувати про більшу картинку: Мінські угоди не виконуються, а ситуація в Україні не зміниться до тих пір, поки Москва не постане перед високою ціною агресії.

«Замість того, щоб підривати санкції, європейцям варто посилити їх і продовжувати їхню дію на рік, а не на півроку. У ЄС і США однакові цілі щодо безпеки у Східній Європі і нормалізації відносин з Росією. Ці цілі не повинні стати жертвою різних комерційних інтересів», - наголосив Расмуссен.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила законопроект «Протидія супротивникам Америки через санкції», в якому важливе місце відведено підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Законодавча ініціатива перед тим як набрати чинності має бути схвалена Сенатом і підписана президентом США.

dt.ua