Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Євросоюз має докласти максимум зусиль, щоб зупинити будівництво газогону «Північний потік-2», яким планується поставляти російський газ до Європи в обхід української території. Про це заявив потенційний правонаступник нинішньої канцлерки ФРН Ангели Меркель, голова комітету закордонних справ німецького Бундестагу і один з кандидатів на посаду керівника партії Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген.
Досі, попри всі прояви агресії у зовнішній політиці Росії, спрямованої, зокрема й на Німеччину, Ангела Меркель незмінно повторювала: «Північний потік-2» має були добудовано. Та після резонансної заяви Берліна, що російського опозиціонера Олексія Навального було таки отруєно нервово-паралітичним агентом «Новічок», розробленим у секретних лабораторіях РФ, Меркель опинилися під тиском внутрішніх політичних сил.
Норберт Реттген написав у своєму Твіттері: «Дипломатичних заходів уже недостатньо. На отруєння Навального нам потрібна потужна європейська відповідь, яку зрозуміє Путін: ЄС зобов’язаний спільно ухвалити рішення про зупинку «Північного потоку-2». Цю думку Реттген повторив в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk: «Якщо ми хочемо, щоб зовнішня політика мала конкретні прояви, ми повинні показувати політичну реакцію ЄС, а не робити лише дипломатичні жести».
Питання будівництва другої лінії газогону «Північний потік», яке, незважаючи на всі перепони, перебуває на сьогодні на завершальній стадії, розділило країни-члени ЄС на два табори. Одні держави, зокрема Німеччина, прагматично говорять про необхідність диверсифікувати джерела енергопостачання, а країни Центральної Європи переконані, що «Північний потік-2» посилить важелі тиску Росії на всьому континенті.
«Більшість європейців від самого початку були проти цього проєкту, і це не лише поляки, але й французи», — казав пан Реттген у своєму інтерв'ю, назвавши «Північний потік-2» «німецьким проєктом всупереч думці більшості європейців».
Тим часом Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель не виключає запровадження санкцій проти Росії за отруєння Навального. Про це йдеться у його заяві, розповсюдженій пресслужбою Єврокомісії. Дипломат наголосив, що застосування хімічної зброї геть неприйнятне за жодних обставин і грубо порушує міжнародне право. «Євросоюз закликає до спільної міжнародної відповіді і залишає за собою право робити відповідні кроки, зокрема шляхом запровадження обмежувальних заходів», — аголошується у заяві.