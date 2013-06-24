Учора до держбюджету надійшов шостий транш обсягом 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за цією програмою сягає 18 млрд євро.

2023 року Україна отримала вже 10,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

«Від початку повномасштабної війни ЄС спрямував в Україну 17,7 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності у країні, вони допомагають фінансувати пріоритетні видатки держбюджету своєчасно та в повному обсязі. ЄС — ключовий партнер України, який продовжує відігравати провідну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти надають на безпрецедентно пільгових умовах для України і спрямовують на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.