Учора Україна отримала восьмий транш обсягом 1,5 мільярда євро в межах масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік. Таким чином, 2023 року до державного бюджету України надійшло від ЄС вже 13,5 мільярда євро пільгових позикових коштів МФД.

МФД надають на безпрецедентно пільгових умовах та спрямовують на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України. «Макрофінансова допомога ЄС — вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні. Вдячний колегам з усіх інституцій ЄС за лідерство в підтримці України та ритмічність у наданні коштів, що допомагає Українській державі своєчасно та в повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету, передовсім соціальних та гуманітарних», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Наступні три транші в межах масштабної програми МФД з урахуванням рівня виконання Україною погоджених сторонами умов структурної політики очікують до кінця 2023 року. Міністерство фінансів нагадує, що загальний плановий обсяг фінансування за поточною програмою МФД становить 18 мільярдів євро.