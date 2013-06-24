«Ми ніколи не визнаватимемо виборів в анексованому Криму, тому що Крим — це Україна. Ми також занепокоєні тим, що громадяни України та населення територій України на сході, які поки перебувають поза контролем законної влади України, отримували (від Росії. — Ред.) паспорти для участі в цих російських виборах. Це суперечить духу мінських угод, цілям мінських домовленостей. Ми закликаємо Росію та очікуємо, що вона утримуватиметься від дій, які суперечать зобов’язанням, що випливають із мінських угод», — заявив у Брюсселі на брифінгу для преси речник ЄС Пітер Стано.

Раніше, повідомляє Укрінформ, МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення Росією 17—19 вересня виборів депутатів до державної думи на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в них громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян Росії на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.