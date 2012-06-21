Рада Євросоюзу ухвалила рішення застосувати новий режим кіберсанкцій проти Росії, Китаю та Північної Кореї. Термін чинності санкцій — рік. Їх спрямовано проти організацій та окремих осіб, діяльність яких загрожує державам-членам та інституціям ЄС. Сутність обмежувальних заходів полягає у візовій забороні на в’їзд кіберзлочинців на територію Євросоюзу й арешті їхніх рахунків у банках країн-членів ЄС.
Об’єктами кіберсанкцій ЄС в Росії стало головне розвідувальне управління (ГРУ), яке Брюссель вважає відповідальним за поширення програми-хробака NotPetya, під ударом якого опинилися треті країни, зокрема Україна, де вірус вразив банківську систему і систему енергопостачання.
«ГРУ відповідає за кібератаки зі значним впливом, які виникли за межами ЄС і становлять зовнішню загрозу для його держав-членів, а також за ті, що мають суттєвий вплив на треті держави, зокрема загальновідома NotPetya, спрямовані на українську електромережу взимку 2015 та 2016 років», — ідеться в рішенні Ради ЄС.
У документі наголошено, що вірус NotPetya «зробив недоступними дані багатьох компаній ЄС, інших країн світу, що призвело до значних економічних втрат. Кібератака на українську електромережу призвела до того, що взимку її частково було відімкнено», — зазначено в документі.
У список кіберсанкцій внесено чотирьох співробітників ГРУ: Олексія Мініна, Олексія Моренця, Євгена Серебрякова і Олега Сотникова за причетність до спроб кібератаки проти Організації із заборони хімічної зброї в Нідерландах.
На початку липня Берлін звернувся до Єврокомісії із проханням покарати Росію за масштабну кібератаку на Бундестаг, здійснену п’ять років тому. Уряд ФРН вважає, що до неї причетна російська розвідка. Федеральна прокуратура ФРН у травні цього року видала ордер на арешт громадянина РФ Дмитра Бадіна, який «як член хакерської групи АРТ28, імовірно, керував кібератакою на німецький Бундестаг в квітні-травні 2015 року». В МЗС ФРН заявили, що мають достовірні докази того, що на момент атаки Бадін був співробітником ГРУ.
Цілком можливо, що список кіберсанкцій буде розширено найближчим часом.
Експерти вважають, що санкції ЄС навряд чи зупинять російських хакерів у подальших спробах дестабілізувати Захід. Проте вони — чіткий сигнал, що такі дії не залишаться безкарними.