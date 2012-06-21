Європейський Союз відзначив прогрес у реформуванні Україні і заявив про готовність всебічно підтримувати нашу державу в питаннях внутрішніх перетворень, захисту територіальної цілісності та поглиблення торговельної співпраці. Таких домовленостей вдалося досягнути в ході зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками делегації Європейського парламенту на чолі з євродепутатом Даріушем Роcаті.
Глава уряду нагадав присутнім про набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС з 1 вересня та про нові можливості в посиленні роботи за такими напрямами, як розширення торговельних відносин через додаткові інструменти нарощування українського експорту на європейський ринок, залучення України до різних проектів ЄС, посилення інституційної спроможності органів влади в Україні, узгодження позицій за окремими проблемними питаннями. Він також подякував за постійну увагу до України, підтримку в боротьбі за відновлення української територіальної цілісності. «Ми приділяємо особливу увагу повноцінній імплементації Угоди про асоціацію. Для нас важливо якісно реалізовувати положення документа», — додав Володимир Гройсман.
Потім він поінформував європарламентаріїв про ситуацію на сході, наголосивши, що, попри сучасні виклики й загрозу в безпековій сфері, Україна крокує виключно шляхом реформ. Говорив Прем’єр і про роботу українських народних депутатів, зокрема про вірогідне ухвалення ними цими днями судової та пенсійної реформ. У п’ятницю глава уряду планує представляти у Верховній Раді проект державного бюджету на 2018 рік. «До кінця року в нас дуже амбітний план щодо змін у багатьох галузях», — наводить слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Даріуш Роcаті підкреслив, що його колеги вже побували на Донбасі, щоб ознайомитися із ситуацію й донести до громадян України позиції Європи щодо України. «Минулого разу під час нашої зустрічі навесні ви розповіли про п’ять ключових реформ уряду, і ми раді почути, що деякі з них уже на етапі ухвалення. Тож у Брюсселі ми доповімо колегам з Європарламенту про те, що в Україні все йде добре, — висловив оптимізм поважний гість. — Хочу запевнити, що ЄС повністю на боці України. Ми налаштовані на більшу підтримку, і в наших інтересах бути справжніми друзями».
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»