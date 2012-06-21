Євросоюз вирішив продовжити ще на рік обмежувальні заходи, запроваджені проти 13 посадовців часів президентства Віктора Януковича. Цих людей підозрюють у протиправному привласненні державних активів та зловживанні службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС без попереднього обговорення у Брюсселі, повідомляється у прес-релізі цієї інституції.
До цього санкційного переліку входять екс-президент Віктор Янукович, його син Олександр Янукович, екс-прем’єр-міністр Микола Азаров, екс-глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, колишній перший віце-прем’єр Сергій Арбузов та інші. Проте проти двох осіб, імена яких досі були в санкційному списку, цього разу обмежувальні заходи не продовжили. Це колишня міністр юстиції Олена Лукаш та народний депутат Сергій Клюєв.
Уперше ЄС запровадив санкції проти Росії та окремих російських і українських урядовців, причетних до дестабілізації ситуації в Україні, у березні 2014 року після незаконної анексії Криму РФ. Ці обмежувальні заходи поділено на кілька груп. Внаслідок дипломатичних санкцій у 2014 році було скасовано черговий саміт Росія—ЄС і вирішено більше таких самітів не проводити. Під персональні санкції ЄС потрапило 150 політиків з Росії та України. Цим людям заборонено в’їзд до ЄС, а їхні активи та рахунки у європейських банках заморожено. Крім того, Рада ЄС заборонила європейським компаніям вести бізнес на території окупованого Криму й торгувати з Росією зброєю та технологіями, які використовують для видобутку нафти.