Євросоюз вирішив пришвидшити «м’яку європеїзацію» Білорусі, яка останнім часом дедалі більше втягується в орбіту впливу Кремля, що загрожує цій країні повною втратою державної незалежності. Як повідомили «УК» у пресслужбі Єврокомісії, Білорусь і Євросоюз на противагу гравітації Москви підписали угоду про спрощення візового режиму та про реадмісію.
Візові переговори між Мінськом і Брюсселем розпочалися ще у 2014 році. Формально сторони дійшли згоди за всіма пунктами торік у червні, й символічно на початку нового року міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, нечастий гість у євроінституціях, приїхав до Брюсселя, щоб поставити підпис під цими угодами. Від ЄС документи підписала Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ільва Йоганссон. За її словами, ці угоди стали істотним кроком у співпраці ЄС із Мінськом, бо «вони поліпшать умови пересування громадян і сприятимуть тіснішим зв’язкам із Білоруссю. Європейська сторона не заволікатиме із процедурою ратифікації, щоб наші громадяни могли відчути переваги угод якомога швидше».
Угода про спрощення візового режиму полегшить білорусам процес отримання короткострокової візи до країн Шенгену. Після того як документ набуде чинності, вартість візи знизиться до 35 євро. Буде скорочено термін, протягом якого консульства країн ЄС у Білорусі ухвалюють рішення про видачу віз. Окремим категоріям білоруських громадян, серед яких журналісти та студенти, стане значно простіше отримати багаторазову візу в ЄС. А білоруська сторона запровадить дзеркальні візові заходи для громадян ЄС.
Тепер угоди мають пройти процедуру ратифікації Національними зборами Білорусі й схвалення Європарламентом. За повідомленням ЄК, угоди можуть набути чинності вже у червні цього року.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»