Європейський Союз та Японія вимагають, щоб Росія негайно припинила війну, яку вона розв'язала проти України, запевнивши, що мають намір продовжувати надавати скоординовану всебічну допомогу Києву. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у спільній заяві, ухваленій за підсумками саміту ЄС-Японія, який відбувся у четвер у Токіо. «ЄС та Японія вимагають, щоб Росія негайно припинила свою військову агресію на території України, негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України та повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах. У співпраці з G7 та іншими країнами-однодумцями ми підтримуємо Україну, зокрема шляхом подальшого розширення санкцій проти путінської Росії», - заявили сторони.

У зв'язку з цим Брюссель і Токіо запевнили, що мають намір продовжувати надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Україні.

Вони констатували, що необґрунтована та неспровокована військова агресія Росії проти незалежної та суверенної України грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН, підриває європейську та глобальну безпеку і стабільність. «Це робить нашу співпрацю необхідною більш, ніж будь-коли, у нашій рішучості відновити мир і стабільність і дотримуватися Статуту ООН та міжнародного права. Ми рішуче засуджуємо російську агресію, яка призводить до масових людських жертв та страждань мирних жителів», - йдеться у заяві. Сторони також висловили впевненість, що винні у воєнних злочинах та звірствах, скоєних Росією, будуть притягнуті до відповідальності.

«Ми визнаємо, що незаконна агресія Росії проти України розхитує заснований на правилах міжнародний порядок і викликає глобальні економічні потрясіння, що торкаються партнерів у всьому світі. Ми працюватимемо разом із міжнародною спільнотою на глобальних та багатосторонніх форумах, щоб усунути та пом'якшити ці негативні глобальні наслідки, спричинені агресією», - йдеться у заяві.

Крім того, сторони засудили роль режиму Лукашенка у Білорусі у сприянні військовій агресії Росії проти України.

Вони також зазначили, що російська агресія проти України серйозно позначилася на міжнародних енергетичних ринках, що призвело до подальшого значного зростання цін на викопне паливо та електроенергію у всьому світі. «Європейський Союз висловлює вдячність Японії за виявлену раніше цього року солідарність у забезпеченні достатніх та доступних за ціною постачань зрідженого природного газу (ЗПГ) на ринки ЄС. У світлі санкцій проти Росії ми співпрацюватимемо, щоб підтримувати стабільність світових енергетичних ринків і допомагатимемо один одному у забезпеченні безпеки постачання, зокрема постачання ЗПГ», - йдеться у документі.

Крім того, у заяві йдеться про «негайні заходи для прискорення переходу до енергетики на основі енергоефективності та широкомасштабного впровадження чистих, безпечних та стійких джерел енергії». «Ми співпрацюватимемо, щоб зменшити залежність Європи від постачання енергоносіїв із Росії та забезпечити диверсифікацію джерел енергопостачання, і визнаємо необхідність інвестицій для досягнення цієї цілі», - зазначили сторони.