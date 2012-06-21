У Брюсселі назвали обмін утримуваними особами на Донбасі бажаним і довгоочікуваним кроком у напрямку імплементації однієї з домовленостей, які були досягненні під час зустрічі на найвищому рівні у нормандському форматі, що відбулася у Парижі в грудні минулого року. Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка є у розпорядженні «Урядового кур’єра».
Євросоюз ще раз підтримав роботу, яка ведеться у рамках нормандського формату, та діяльність Тристоронньої контактної групи. «Повна імплементація мінських домовленостей – єдиний спосіб досягти мирного вирішення конфлікту на сході України, а повне припинення вогню сприяло б встановлення довіри та поліпшило б складну гуманітарну ситуацію регіоні», – наголошується у повідомленні.
У Брюсселі наголошують, що Росія та збройні формування, які вона підтримує, повинні забезпечити свободу перетину лінії розмежування для моніторингової місії ОБСЄ та представників міжнародних гуманітарних організацій, а також доступ працівників Червоного Хреста до всіх тих, хто ще залишається у неволі на окупованих територіях. Євросоюз ще раз запевнив Київ у своїй непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»