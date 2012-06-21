Україна вдячна Євросоюзу, який доклав значних зусиль, щоб реформа з децентралізації в нашій державі була успішною та завершилася, попри всі складнощі. Слова вдячності Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив виконавчому віцепрезиденту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу під час онлайн-зустрічі.

Денис Шмигаль повідомив співрозмовника, що цього тижня Верховна Рада ухвалила закон про реорганізацію громад та районів, що фактично завершило реформу з децентралізації.

«Ми вже передали органам місцевого самоврядування сільськогосподарську землю й незалежний бюджет — понад 500 мільярдів гривень. Цього тижня відбудеться другий тур місцевих виборів, отже, разом із землею та грошима на місця перейде влада. З ухваленням закону про реорганізацію районів відбудеться реформування всіх районних державних адміністрацій. І вже з 1 січня реформа з децентралізації повноцінно запрацює», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Під час обговорення двосторонньої торгово-економічної співпраці між Україною та ЄС Прем’єр запропонував провести зустріч разом із торговими експертами для напрацювання спільних ініціатив.

Денис Шмигаль подякував Валдісу Домбровскісу та ЄС за незмінну підтримку України в боротьбі з російською агресією, в євроінтеграційних та євроатлантичних прагненнях. Прем’єр висловив сподівання щодо успішного проведення засідання ради асоціації Україна — ЄС, запланованого на грудень цього року.

До слова, ЄС підтримує нашу державу й у царині культури. На відкритті IV Міжнародного форуму «Креативна Україна» голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив: «Ми скоригували підтримку з огляду на виклики сьогодення. Наша програма запустила хвилю антикризової підтримки для українських творців і культурних підприємців у розмірі 800 тисяч євро. Намагаємося швидко мобілізувати додатковий пакет допомоги обсягом 190 мільйонів євро для підтримки секторів охорони здоров’я та малого бізнесу, в який входить креативна індустрія, а також громадянське суспільство. Культурні індустрії завжди будуть у фокусі нашої взаємодії йі підтримки. Сподіваюся, все це відбуватиметься на базі спільних цінностей, які ми поділяємо з Україною».

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«Урядового кур’єра»