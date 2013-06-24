ЄС заборонив продаж безпілотників білорусі та додав відомих ведучих державних телеканалів до нового санкційного пакета, запровадженого проти мінська за підтримку вторгнення росії в Україну та репресії білоруської опозиції.

На Заході вже довели пряму причетність білоруського правителя лукашенка, який є найближчим союзником президента росії путіна, до війни проти України. лукашенко дозволив росіянам використовувати білорусь як плацдарм для нападу москви на Україну, він причетний до викрадення росіянами українських дітей з окупованих рашистами територій. Брюссель уже запровадив кілька пакетів санкцій проти мінська, зокрема, через війну в Україні та жорстокі репресії лукашенка проти опозиції з 2020 року. лукашенка, членів його родини та близьке оточення внесено до чорного візового списку ЄС.

Цього тижня Європейський Союз вирішив розширити санкції проти білорусі і запровадив заборону на експорт у цю країну товарів і технологій, які може бути використано у військовій сфері. Нові санкції запроваджено також у відповідь на погіршення ситуації з правами людини в країні. «Сьогодні ми оголошуємо про додаткові заходи проти білоруського режиму як співучасника незаконної та неспровокованої агресивної війни росії проти України», — заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Про розширення санкційних обмежень щодо білорусі офіційно поінформувала Рада ЄС. У повідомленні йдеться про введення заборони експорту в цю країну деяких високочутливих товарів та технологій, вогнепальної зброї і боєприпасів, а також товарів і технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі.

Ці обмеження прирівнюють санкції щодо білорусі з режимом антиросійських обмежень, запроваджених через війну росії проти України. «Нові заходи створюють більш тісне узгодження санкцій ЄС, спрямованих щодо росії та білорусі, і допоможуть гарантувати, що санкції щодо рф не можна буде обійти через білорусь», — зазначено у повідомленні. Нові санкції було запроваджено у прискореному порядку з огляду на нагальну необхідність протидіяти обходу обмежувальних заходів щодо певних високочутливих товарів і технологій.

Рада ЄС також запровадила санкції до 38 фізичних та трьох юридичних осіб у білорусі, які прямо причетні до грубих порушень прав людини у цій країні. Брюссель поклав на цих осіб та організації відповідальність за репресії проти активістів, переслідування представників громадянського суспільства та демократичних сил, а також за підтримку режиму білоруського правителя лукашенка.

До санкційного списку внесено, зокрема, відомих білоруських пропагандистів, посадовців пенітенціарних установ, причетних до тортур та жорстокого поводження з ув’язненими, зокрема політв’язнями, а також представників судової влади, які переслідують та фабрикують вироки опонентам режиму лукашенка, представникам громадянського суспільства та журналістам. Санкції також стосуються державних підприємств, які покарали або звільнили співробітників за участь у мирних акціях протесту та страйках.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо білорусі тепер поширюються на 233 фізичні та 37 юридичних осіб. Їхні активи на території країн-членів ЄС підлягають блокуванню, а громадянам та компаніям країн Євросоюзу заборонено надавати їм будь-яке фінансове сприяння. Крім того, фізичним особам, внесеним до санкційного списку, заборонено в’їзд та транзит через територію ЄС. Відповідні правові акти вже опубліковано в Офіційному журналі Євросоюзу.

20 липня Рада ЄС також продовжила економічні санкції проти росії за вторгнення в Україну до 31 січня 2024 року. Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, ЄС схвалив 11 пакетів санкцій проти росії. Обмеження стосуються торгівлі, технологій, товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також передбачають заборону на імпорт і транспортування морем сирої нафти та нафтопродуктів із росії до ЄС, відключення кількох російських банків від міжнародної системи платежів SWIFT, а також зупинення дії ліцензій кількох прокремлівських ЗМІ.