Європейський Союз рішуче засуджує проведення нелегітимних так званих виборів в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, а також в окремих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Про це йдеться в заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, повідомляє Укрінформ.

«Ми рішуче відкидаємо цю нову марну спробу росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частини українських територій, що були засуджені в Резолюції ГА ООН, прийнятій 12 жовтня 2022 року. Це ще одне явне порушення міжнародного права, зокрема Статуту ООН, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України», — наголошено в заяві.

Високий представник зазначив, що незаконні «вибори» відбулися в умовах примусової та незаконної видачі росією паспортів, зокрема дітям, примусового переміщення та депортації, масових і систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян з боку росії та нелегітимно призначеної влади на тимчасово окупованих територіях України.