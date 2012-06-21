Міністр культури України Євген Нищук передав Слов'янському краєзнавчому музею (Донецька область) унікальний історичний артефакт – відреставрований скіфський меч (V ст. до н. е.).

В урочистій церемонії передачі історичного артефакту, яка відбулася у Центральній бібліотеці міста, взяли участь міський голова Слов’янська Вадим Лях, представники Національної гвардії України – активні учасники воєнних дій з визволення українських земель від російських агресорів, музейна спільнота Донеччини.

«Сьогодні я маю честь здійснювати цю поважну місію передачі історичного артефакту – меча, який, за визначенням фахівців, датується 5 ст. до н. е. і який походить саме з цього благословенного Донбаського краю та символічно відкриває історію захисту цих земель славними воїнами ще 2,5 тис. років тому назад. Саме тому ця церемонія відбувається за безпосередньої участі сучасних воїнів, які боронять це місто, цей край і нашу країну», – сказав Міністр культури України Євген Нищук.

Він представив бійців – учасників церемонії, які брали участь безпосередньо у захисті села Широкине від російських терористичних формувань протягом березня-липня 2015 року – сержанта Юрія Перекрестова, молодшого сержанта Олександра Сокуренка та солдата Ігоря Шевченка.

«Я дуже хотів би, щоб цей меч символічно передали з рук в руки директору музею саме наші воїни. Це важливий момент, який дарує нам переконання в тому, що ми відстоїмо нашу цілісність і нашу святу землю, – наголосив Євген Нищук. – Минуло дві з половиною тисячі років, і сьогодні ми знову кажемо: священний меч хай позначить священний кордон нашої України. Прошу Вас, дорогі наші герої, кожного – потримати цей історичний меч у руках. Передавайте його один одному, а ми будемо дивитись, як історична зброя з Ваших рук переходить у музей на вічне зберігання».

Міністр культури також висловив сподівання, що цей артефакт стане одним з центральних експонатів Слов’янського краєзнавчого музею, який значно збагатить історію та привабливість міста та краю для шанувальників пам’яток історико-культурної спадщини.

Директор Слов’янського краєзнавчого музею Людмила Зандер подякувала за кропітку та високопрофесійну роботу, здійснену Національним науково-дослідним реставраційним центром України, а також за ту значну увагу, яку приділяло Міністерство культури поверненню до життя цього унікального артефакту.

Унікальний скіфський меч віком 2500 років потрапив до фондів Слов’янського краєзнавчого музею після старту проекту “Музей відкрито на ремонт”, який реалізовувався для музейних закладів у містах Слов’янськ та Лисичанськ. У січні 2017 року місцевий житель подарував його музею до відкриття виставки. У квітні минулого року директор музею з дозволу Слов’янського міського відділу культури звернулася до Національного науково-дослідного реставраційного центру України з проханням про реставрацію скіфського меча.

Вчені-реставратори побачили фактично залишок меча, що складався з трьох частин: клинка, руків’я та перехрестя. Поверхня металу була вкрита значними корозійними нашаруваннями та залишками ґрунту, що спотворювали форму предмета. Металеве ядро збереглося, проте ступінь мінералізації становила близько 1/3 загальної маси. Мали місце значні втрати основи країв та кінцівки клинка.

Артефакт було передано на реставрацію до Національного науково-дослідного реставраційного центру України, де були проведені дослідження меча, розроблено програму та визначено методи його реставрації. Для отримання радіоскопічного та радіографічного зображення в Інституті електрозварювання імені Євгена Патона НАН України було проведено рентгенографічне дослідження древньої знахідки, що в свою чергу допомогло класифікувати унікальний артефакт, побачити конструкцію меча тощо. Виконавець консерваційно-реставраційних заходів – завідувач науково-дослідного відділу реставрації творів з металу, художник-реставратор творів з металу вищої кваліфікаційної категорії Віктор Голуб – здійснював розчистку механічним способом, без застосування хімічних препаратів, що могло б зашкодити артефакту. Більшість консерваційно-реставраційних заходів, зважаючи на незадовільний стан знахідки та активну стадію руйнування, довелося виконувати під мікроскопом. Наразі скіфському мечу V ст. до н. е., після проведених робіт, надано експозиційний вигляд і повернуто до фондів Слов’янського краєзнавчого музею, де він стане окрасою музейної колекції краю.

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