Віднині лютий для Свалявщини, як і Закарпаття загалом, буде місяцем продовження фестивального марафону, який починається у цьому краї з різдвяних конкурсів і атракцій. На малій батьківщині композитора Євгена Станковича його шанувальники і земляки заснували мистецький турнір для дітей та юнацтва.
Фестиваль Станковича, який уперше відбудеться на базі санаторіїв «Квітка полонини» та «Поляна» з 9 по 12 лютого, стане щорічним. Обдаровані діти й молодь змагатимуться за спеціальні призи від всесвітньо відомого українського композитора, який народився і виріс у Сваляві. Передбачено, що вони виступатимуть у вікових категоріях від 5 до 25 років та трьох номінаціях: музичного, хореографічного та образотворчого мистецтва. У конкурсі зможуть виступати й індивідуальні виконавці, й ансамблі та великі мистецькі колективи.
Фестиваль підтримує Міністерство культури та Національна спілка композиторів. Очолить журі сам метр Євген Станкович. А керівники оздоровниць «Квітка полонини» ТОВ «Сузір’я» та ДП «Санаторій «Поляна» гарантують комфортне та змістовне перебування учасників фестивалю в їхніх закладах, створять необхідні умови для проведення репетицій, забезпечать максимальний набір музичних інструментів і знарядь для занять живописом.
«Дорогі друзі! Бажаю всім учасникам великої удачі! Радий, що конкурс відбуватиметься на моїй рідній землі — Закарпатті. Хотів би, щоб він став стартовим майданчиком для багатьох талановитих учасників у їхніх подальших творчих звершеннях. Сподіваюся, що час, проведений разом, запам’ятається і творчими змаганнями, і теплою атмосферою, і фантастичною природою. Зичу всіх земних благ», — звертається голова Національної спілки композиторів України Євген Станкович до майбутніх учасників фестивалю зі сторінок сайту, відкритого спеціально до цієї події (www.stankovych.com).
Зрозуміло, що оздоровниці зацікавлені у проведенні фестивалю, адже він випадає на так званий низький сезон, коли є потреба привабити більше відпочивальників. Однак не лише з цієї причини. Бо, наприклад, «Квітка полонини» на сьогодні один із найбільших санаторіїв України за стабільністю економічних показників та масштабним переліком лікувально-оздоровчих процедур і супутніх послуг, які приваблюють охочих оздоровитися.
Головлікарі оздоровниць вважають: фестиваль і змістовне дозвілля — це також арт-терапія. Вона завжди доречна в оздоровленні й зціленні людей.
Якщо фест виявить дітей і творчо обдаровану молодь, дасть змогу обмінюватися творчими досягненнями та досвідом педагогам України й зарубіжжя, то його мети буде досягнуто. Фестиваль Станковича сприятиме інтегруванню національного мистецтва у світовий культурний простір.