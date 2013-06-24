За перший тиждень роботи державної програми «єВідновлення» подано 10 440 заяв про виплату допомоги. Понад 56% заяв стосуються допомоги на відновлення квартири, 43,4% — приватного будинку та менш як 1% — інших житлових приміщень.

Найбільше заяв подали жителі Харківської (3554), Київської (2852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей.

Далі комісії, які буде створено при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій на 17 травня створено вже 108.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури закликає громадян, чиє житло було пошкоджено, подавати заяви про виплату допомоги в застосунку «Дія». Перед цим потрібно попередньо подати через «Дію», нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо його ще не було подано.

Програму «єВідновлення» розпочато 10 травня. Усі громадяни, чиє житло зазнало незначних пошкоджень унаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтовано, зможуть скористатися послугою для отримання державної допомоги на його відновлення.