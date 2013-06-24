У рамках програми єВідновлення вже погоджено виплату допомоги 4806 заявникам на загальну суму 389 мільйонів гривень. Ці кошти можуть бути використані заявниками на ремонт власної оселі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Продовжуємо щотижнево працювати з комісіями місцевого самоврядування, які, власне, і приймають рішення щодо надання допомоги. Маємо розуміти, чим швидше вони опрацьовують заявки, тим швидше люди отримують гроші і відповідно – мають можливість підготуватися до зими. Підкреслю, єВідновлення – це лише перший етап і він покриває лише невеликі за обсягом ремонти. Завтра переходимо на наступний етап – запуск компенсації за знищене житло. Для тих українців, чиє житло залишилося на окупованих територіях, або чиє житло було пошкоджено і вже зроблено або тільки потребує капітального ремонту житла – вже розробляються та затверджуються механізми, в тому числі спільно з міжнародними фінансовими інституціями», – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Загалом, зі старту реалізації програми єВідновлення 10 травня українці вже подали 31 176 заяв для отримання грошової допомоги на дрібний ремонт пошкодженого житла.

Найбільше заяв подали мешканці Харківської, Київської, Херсонської, Миколаївської та Донецької областей.

Окрім цього, при органах місцевого самоврядування створено 520 комісій. Вони розглядають заяви, обстежують пошкоджене житло та приймають рішення щодо призначення допомоги.