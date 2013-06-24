У рамках програми єВідновлення 1409 заявників отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф. На рахунки заявників було нараховано понад 115 мільйонів гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Роботи все ще дуже багато — з початку дії програми 10 травня українці подали 24 724 заяви. Попри те, що органи місцевого самоврядування створили 510 комісій, темпи опрацювання заяв недостатні.

Укотре закликаю громади налагодити роботу комісій. Від їх ефективності залежить, як швидко люди зможуть повернутися до своїх будинків. Є гроші — Урядом спрямовано 4,4 мільярда гривень на реалізацію програми, створені механізми та цифрові інструменти, – потрібна відповідальність на місцях.

Ми комплексно підходимо до вирішення проблеми забезпечення житлом українців. Це і системні зміни житлової політики, які обговорюємо з європейськими партнерами, і державні програми компенсації та безпосередньо реалізація проектів відновлення», — прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Отримані кошти громадяни зможуть спрямувати на закупівлі будівельних матеріалів та оплату ремонтних робіт.

Загалом, з 10 травня, дня запуску послуги єВідновлення, подано 24 724 заяв.