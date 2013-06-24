Грошову допомогу для дрібного ремонту власного житла отримають 8 заявників з Ірпінської громади Київської області та Селидівської громади Донеччини. Загальна сума нарахованих коштів складає понад 847 тисяч гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Одним із заявників, який отримає грошову допомогу, стане 78-річна жителька Селидівської громади Донецької області. Вона подала заяву на отримання допомоги через застосунок Дія.

Ця історія є свідченням успішності цифровізації послуг для населення та доступності послуги єВідновлення в Дії.

Зазначимо, що з моменту запуску програми єВідновлення 10 травня подано 17 374 заяв.

Старт виплат можливий тільки після створення комісій у громадах та оперативно розглянутих заяв. Загалом, станом на 8 червня, в Україні створено 444 комісії. Водночас, наводимо перелік громад, де активна робота з розгляду заяв майже не розпочалась.

Кількість нерозглянутих заяв:

Харківська – 3 168 нерозглянутих заяв,

Ірпінська – 1 770,

Чернігівська – 675,

Ізюмська – 538,

Гостомельська – 505,

Бучанська – 464,

Херсонська – 463,

Дергачівська – 423,

м. Київ – 419

Балаклійська – 377,

Лиманська – 288,

Макарівська – 274.

Закликаємо органи місцевого самоврядування, які не розпочали роботу з розгляду заяв на отримання компенсацій для відновлення житла, прискорити запуск їх роботи. Від цього залежить те, чи українці зможуть в найкоротші строки отримати допомогу для підготовки власного житла до осінньо-зимових холодів.