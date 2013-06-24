За програмою єВідновлення в українців, чиє житло було зруйноване через російську агресію, вже відображаються житлові сертифікати в Дії. Із листопада їх можна використати для купівлі нової домівки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Після подання заяви в Дії про зруйноване майно комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує повідомлення та визначає суму компенсації. Інформація про це міститься в житловому сертифікаті, який пізніше можна використати на купівлю нового житла.

Відомості про сертифікат зберігаються в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Щоб перевірити сертифікат у Дії, необхідно:

авторизуватися в застосунку,

вибрати Послуги — єВідновлення,

перейти в розділ Сертифікати на виплату.

На цьому етапі ви можете попередньо визначити для себе, який будинок чи квартиру хочете придбати, і визначити найбільш комфортне місце для життя. Поки що допрацьовується механізм використання житлового сертифіката, і з листопада за отримані кошти можна придбати нову квартиру чи будинок на вторинному ринку або ж вкласти інвестиції в будівництво.

Загалом українці вже подали 3 685 заяв про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію за програмою єВідновлення й придбати нову квартиру чи будинок. З них 82 людини вже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Послугу компенсації за зруйноване майно розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки USAID / UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» і Світового банку.