Підготовка до Євробачення-2017 триває у плановому режимі. Для проведення пісенного конкурсу уряд спрямував 455 мільйонів гривень з державного бюджету, а місто Київ — 200 мільйонів гривень, ухвалено статут НСТУ, урядові постанови та інші необхідні рішення на всіх рівнях. Національна суспільна телерадіокомпанія України як мовець — організатор Євробачення-2017 у тісній співпраці з Європейською мовною спілкою реалізовують спільний план дій з підготовки до пісенного конкурсу. Попри певні проблеми, накопичені за попередній період, знайдено ключові рішення, створено умови для ефективного виконання НСТУ всіх завдань у межах підготовки до цього конкурсу, зазначає віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.
«До підготовки до пісенного конкурсу залучено сотні українських та іноземних фахівців. Природно, що протягом підготовки до такої масштабної події у команді НСТУ як суспільного мовця можуть відбуватися певні кадрові зміни, — цитує слова урядовця його прес-служба. — Однак жодні персональні рішення не вплинуть на якість проведення Україною пісенного конкурсу Євробачення-2017: подію буде проведено якісно та відповідно до високих стандартів ЄМС та вимог широкої глядацької аудиторії Євробачення».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»