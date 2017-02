Квитки на Євробачення-2017 з'являться в продажу сьогодні, 21 лютого, у четвер, 23 лютого, та у понеділок, 27 лютого. Про це Укрінформу повідомив офіційний квитковий агент Євробачення-2017 Concert.ua.

«Заключні партії квитків надійдуть у продаж за таким графіком:

Вівторок, 21 лютого о 13:00 — Grand Final: Third Rehearsal (13.05, 14:00); Grand Final: Jury Show (12.05, 22:00);

У четвер, 23 лютого о 13:00 — Semi Final One: Live Broadcast (9.05, 22:00); Semi Final One: Third Rehearsal (9.05, 16:00); Semi-Final Two: Live Broadcast (11.05, 22:00); Semi-Final Two: Third Rehearsal (11.05, 16:00).

У понеділок, 27 лютого о 13:00 — Semi Final One: Jury Show (8.05, 22:00); Semi Final One: Jury Show (10.05, 22:00)», — йдеться у повідомленні.

Також директор компанії Conсert.ua Дмитро Чінь розповів Укрінформу, що на сторінках всіх шоу Євробачення діє єдина черга. Електронна черга — це корисна система, яка контролює максимальну кількість клієнтів на сторінках придбання квитків на Євробачення. Вона автоматично вмикається при пікових напливах відвідувачів на сторінки Євробачення.

«Якщо б черги не було, то в пікові моменти купівля квитків була неможливою ні для кого. Зверніть увагу, що за одну сесію ви зможете придбати обмежену кількість квитків — 4. Якщо вам потрібно більше, — процес потрібно повторити знову або зробити замовлення через оператора контактного центру», — підкреслив директор компанії Conсert.ua.

Як повідомлялося, серед уже проданих на Євробачення-2017 квитків 48% придбали в Україні, а 52% — європейських країнах та Австралії.

Продаж квитків на Євробачення-2017 розпочався ввечері 14 лютого. За словами заступника керівника НСТУ Павла Грицака, вартість квитків становить від 8 до більше 500 євро.

Укрінформ