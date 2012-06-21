Шанувальники Джамали знають, що крім перемоги на пісенному конкурсі в 2016 році, співачка привезла ще один тріумф — її вбрання виставили в музеї АВВА у Стокгольмі. Автор шедевру, який сприяв перемозі й викликав захоплення Європи, — Іван Фролов, переможець Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани», тоді студент, а нині аспірант Київського національного університету технологій та дизайну.

Завдяки перемозі Джамали Україна приймала нещодавно Євробачення-2017. Ще не згасли враження від почутого і побаченого там, а на порозі не менш важлива для нашої країни подія: ХVII Міжнародний конкурс «Печерські каштани». Його фінал відбудеться 3 червня у столичному Українському домі. Іван Фролов братиме в ньому участь як член журі.

Чи випадково перетнулися долі співачки й молодого дизайнера? Мабуть, ні. Обоє переможний шлях до слави проклали творенням краси, піднесенням культури нашого народу на міжнародний рівень.

Саме пошуку талантів і присвячений конкурс «Печерські каштани», започаткований Київським національним університетом технологій та дизайну. І якщо Джамала привернула увагу Європи до України голосом, то переможці «Печерських каштанів» сприяли тому, що КНУТД увійшов до ТОП-100 найкращих дизайнерських шкіл світу. І не випадково спеціалісти стверджують, що потенціал молодих дизайнерів — випускників КНУТД претендує на лідерство в індустрії моди континенту.

Цьогорічний конкурс — чергова перевірка готовності молоді до творчого дерзання. Уперше він проходить після визнання університету одним з лідерів серед дизайнерських шкіл світу. Звісно, це зобов’язує до взяття нових висот.

А змагання буде непростим. На участь у конкурсі уже надійшло майже 200 заяв з багатьох країн.

З огляду на те що 2017-й проголошено Роком Японії в Україні, відповідні колекції готують юні дизайнери. Є багато інших новинок.

— Та не їх розкриватимемо, — каже професор Київського національного університету технологій та дизайну Віталій Чабан. — Приходьте 3 червня в Український дім на фінал «Печерських каштанів» і все побачите. Гарантуємо зустріч з майбутніми зірками індустрії моди. Переконані, що, прийнявши естафету Євробачення, організатори й учасники конкурсу зроблять усе для того, аби викликати захоплення глядачів.

Триває напружена підготовча робота. І хочеться вірити, що на конкурсі зустрінуться з дизайнерами не лише співачки, які замовлятимуть сукні в учасників «Печерських каштанів», а потім на прохання цінителів моди залишатимуть їх у музеях. Конкурс для того, щоб усе в нашому житті було кращим. Отож він проходитиме під девізом підтримки молодих талантів і турботи про кожного з нас. Індустрія моди стосується кожного. Пам’ятаймо це.

Микола ПЕТРУШЕНКО

для «Урядового кур’єра»