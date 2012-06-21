Єврооблігації України, випущені з терміном обігу 15 років на 3 мільярди доларів, викупили інвестори зі США, Великої Британії й континентальної Європи. «Вразив інтерес до України як емітента. Пікова сума заявок у книжці становила 9,5 мільярда доларів від близько 350 інвесторів.
Фінальна алокація відбулася серед майже 300 інвесторів, з яких 78% — asset managers (менеджери з управління активами, уточнює УНІАН), 15% — хедж фонди (інвестиційні фонди). 46% алокації — інвестори зі США, 36% — Великої Британії, 16% — континентальної Європи», — довів до відома широкої громадськості заступник міністра фінансів Юрій Буца на своїй сторінці у Facebook. Це перший 15-річний бонд в історії України, а також перший тендер з викупу і перший випуск такого розміру. «Щоб усе вийшло, довелося навіть змінювати Податковий кодекс, тож дякую народним депутатам за оперативну роботу і підтримку», — додав посадовець.
За інформацією Мінфіну, надходження коштів від розміщення облігацій очікують 25 вересня. Близько 1,3 мільярда доларів спрямують на фінансування загального фонду держбюджету.