Європарламент нарешті схвалив резолюцію щодо оновленого механізму призупинення безвізового режиму ЄС із третіми країнами. У ній є пункт про те, що гальмування прогресивних перетворень у країні може призвести до тимчасового скасування безвізового режиму. В документі зазначено, що Єврокомісія відстежуватиме дотримання критеріїв візової лібералізації і принаймні раз на рік звітуватиме перед Європарламентом та Радою ЄС про його результати. Тож Україна істотно наблизилася до отримання такого омріяного безвізового режиму.
Ініціювати тимчасове його скасування можуть країни-члени ЄС або Єврокомісія. Це може бути зроблено, коли значно зросте кількість громадян, яким відмовлено у в’їзді до Шенгенської зони або які порушують режим перебування в ЄС. Візи може бути відновлено і в разі загрози громадському порядку або внутрішній безпеці країнам ЄС із боку громадян третіх країн.
Єврокомісія має місяць, щоб ухвалити рішення про призупинення безвізового режиму терміном на дев’ять місяців. Це рішення набуватиме чинності автоматично.