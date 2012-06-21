Санкційні заходи проти РФ не мають жодного впливу на боротьбу з поширенням коронавірусу і повинні залишатися незмінними. Про це йдеться у заяві, підписаній головою делегації Євронесту від Європарламенту Андрюсом Кубілюсом, головою делегації парламентського комітету асоціації України-ЄС Вітольдом Ващиковським та головою неформальної групи ЄП «Друзі України» Пятрасом Ауштрявічюсом, яка опинилася у розпорядженні «Урядового кур’єра».
Останнім часом російське керівництво намагається активно просувати тезу про те, що всі міжнародні санкції, які діють на сьогодні, повинні бути скасовані, оскільки заважають світу об’єднано протистояти поширенню епідемії коронавірусу. Проте ці маніпуляції Кремля навряд чи здатні когось обдурити.
«Санкції, введені проти Росії, не націлені на торгівлю товарами медичного призначення або тими, які призначені для охорони громадського здоров’я. Вони передбачають ембарго на торгівлю зброєю, заборону на експорт товарів подвійного призначення, а також доступ до чутливих технологій, зокрема, у нафтовому секторі», – йдеться у заяві євродепутатів. Вони наголошують, що санкції ЄС можуть бути зняті лише у тому разі, якщо буде «досягнуто істотного прогресу у реалізації мінських домовленостей».
«Росія поки що не зробила конструктивних кроків, аналогічних до здійснених Україною, які зміцнили б довіру та наблизили до виконання мінських домовленостей», – говориться у заві.
Євродепутати також нагадують, що органи ЄС викрили «потужну російську кампанію з дезінформації, спрямовану на дискредитацію Євросоюзу, яка ставить під сумнів нашу солідарність і здатність спільно вирішувати» кризу, пов’язану з пандемією. Вони також закликали Кремль забезпечити доступ українських лікарів і представників ВООЗ на тимчасово окуповані території Донбасу для того, щоб вони могли надати необхідну допомогу для протидії Covid-19.
«Ми маємо чітко заявити, що не санкції ЄС ставлять під загрозу стримування пандемії в Росії, а це роблять дії самої російської влади», – наголошують євродепутати. На їхню думку, доки Москва спростовує і приховує дані про поширення коронавірусу у своїй країні і продовжує агресивні дії проти сусідніх держав, санкції ЄС «залишаються одним з найефективніших заходів стримування Росії від нових спроб порушити норми міжнародного права».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»