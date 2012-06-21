Країни-члени ЄС підтримали пропозиції надати Європейській комісії право почати переговори про будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє EUobserver.
"Мандат був наданий, і це було закрите засідання", - заявила представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
Прес-секретар Мальтійського головування в ЄС Пабло Мікаллеф сказав, що "приблизно 13 держав-членів" схвалили ідею, коли міністри енергетики ЄС зустрілися на неформальних переговорах у Брюсселі в понеділок.
Законодавство ЄС зобов'язує російську державну компанію "Газпром" відкрити монополію "Північний потік-2" конкурентам ЄС. Ця вимога раніше призвела до зникнення попереднього російського проекту - газопроводу "Південний потік" по дну Чорного моря до Болгарії.
Але Іктонен зазначила, що "мова йде не про вето Єврокомісії, не про майбутнє газопроводу, не про те, чи схвалить Єврокомісія проект, чи ні".
Вона зазначила, що переговори між Комісією та Росією будуть проведені таким чином, щоб забезпечити "юридичну визначеність" щодо газопроводу і що вони не будуть "чимось захоплюючим або незвичайним", оскільки чиновники ЄС вже проводили подібні переговори з "третіми країнами" на інших проектах.
Міністр енергетики Данії Ларс Крістіан Ліллехольт, який був одним із 13 міністрів, що підтримали пропозицію, сказав: "Я дуже задоволений. Це було найкраще, що могло б вийти з цієї зустрічі".
"Північний потік-2" сконцентрує постачання російського газу на одному маршруті до Німеччини по дну Балтійського моря з 2020 року.
Але його критики, включаючи країни Північної Європи, країни Балтії, а також Польщу та США кажуть, що це завдасть шкоди енергетичній безпеці ЄС та зашкодить Україні, через те, що її газопровід стане застарілим.
Як відомо, низка європейських країн виступили проти будівництва трубопроводу, вважаючи, що він зробить ЄС заручником Москви.
Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Дональд Туск написав листа президенту ЄК Жану-Клоду Юнкеру, в якому зазначив, що будівництво газопроводу зміцнить позиції Росії.