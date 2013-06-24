Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України у розмірі понад 50 млн євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вона наголосила, що європейська спільнота має бути готовою до продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру прийдешньої зими і докласти зусиль для їх мінімізації.

«Міністр енергетики України Герман Галущенко також був з нами (на засіданні Ради міністрів енергетики ЄС - ред.), і я висловила непохитну підтримку ЄК Україні напередодні ще однієї складної зими», - зазначила Єврокомісар.

Кадрі Сімсон також закликала європейські держави продовжувати робити внески до Фонду підтримки енергетики України, які дозволять закуповувати обладнання, необхідне для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко своєю чергою подякував Єврокомісару за підтримку і особисті зусилля, докладені до створення Фонду.

«Я дуже дякую Кадрі Сімсон і всім країнам, які стали донорами Фонду. Завдяки цій допомозі, а також зусиллями наших військових та енергетиків ми обов’язково вистоїмо і втримаємо нашу енергосистему», – зазначив Міністр.

Фонд підтримки енергетики України створений навесні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка і Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.