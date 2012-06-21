У Запорізькій області реалізують надзвичайну кредитну програму Європейського інвестиційного банку з відновлення України. Загалом з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального розвитку і Європейським інвестбанком Запорізький регіон співпрацює з 2015-го. Згідно з постановою Кабміну від 25.11.2015 року було передбачено фінансування чотирьох проектів на понад 74 мільйони гривень. У лютому 2017-го Мінрегіон попередньо погодив 76 додаткових проектів на 489 мільйонів гривень.
— З огляду на те, — каже заступник директора департаменту Мінрегіону Павло Пахолко, — що кінцевим бенефіціарам украй потрібна ця підтримка, торік було прийнято рішення про активну співпрацю з Європейським інвестбанком.
Серед проектів — розширення центральної райлікарні у Приморську. На виконання робіт на об’єкті потрібні майже 55 мільйонів. Проект реконструкції гуртожитку під сімейний будинок у Приморську має орієнтовну вартість до 28,5 мільйона гривень. Капремонти будівель Приморської райлікарні і загальноосвітньої школи потребують фінансового вкладення до 16,8 мільйона та 685 тисяч гривень відповідно.
Розглядають можливість проекту будівництва хірургічного корпусу обласної клінічної дитячої лікарні м. Запоріжжя. Для демонтажу старого й будівництва нового хірургічного корпусу потрібні майже 208,5 мільйона гривень. Лікарня надає допомогу дітям усіх вікових груп: від недоношених новонароджених до 18 років з 20 районів, чотирьох міст обласного значення та обласного центру. Щороку в хірургічних відділеннях отримують меддопомогу 3500 дітей, у відділенні реанімації — 1100—1200 дітей, проходить до 4000 операцій. З початку АТО в Донецькій та Луганській областях тут вилікували дві тисячі дітей переселенців, ще тисячі малят надали консультативну допомогу.
Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль висловлює подяку представникам Європейського інвестиційного банку за допомогу в розв’язанні проблем внутрішньо переміщених осіб. Завдяки тому, що інфраструктурні проекти спрямовані не лише на вимушених переселенців, а й на громади, які їх приймають, Запорізька область уникає суперечностей і люди гуртуються навколо проектів.