Європа і Сполучені Штати повинні прискорити дипломатичні зусилля заради запобігання новій російській агресії на українській землі.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю американському телеканалу CBS, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми зараз хочемо бути ефективними в Україні, ми повинні прискорити дипломатичний порядок денний США і Європи. Усі з нас повинні бути дуже чіткими перед Росією. Ми ніколи не приймемо нові військові операції на українській землі і ми повинні розбудовувати надійний шлях заради цього», – заявив президент Франції.

Макрон наголосив, що Росія повинна вжити заходів щодо деескалації поблизу українських кордонів.

«Сьогоднішня ситуація і рівень напруженості на кордоні є абсолютно контрпродуктивними», – констатував президент Франції.

Він також висловив переконання, що у випадку подальшої неприйнятної поведінки Росії необхідно вводити санкції.

Як також заявив у цьому інтерв'ю Макрон, міжнародна спільнота повинна визначити чіткі «червоні лінії» у своїх відносинах з РФ.

Раніше у Єлисейському палаці повідомили, що президент Макрон планує найближчим часом провести переговори з президентом РФ Путіним.