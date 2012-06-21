Жорсткіше протистояти агресії Росії в Україні закликала Євросоюз віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час своєї промови на восьмому щорічному Європейському форумі нових ідей (EFNI) у польському місті Сопот. Там вона взяла участь у дебатах про майбутнє ЄС на тему «В умовах зростаючого поділу: Європа у пошуках свого місця», повідомляє прес-служба віце-прем’єра.

Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що політика Росії щодо України — це тільки частина значно більшої стратегії, а саме руйнування правового порядку Євросоюзу. Москва використовує тактику «розділяй та володарюй» у відносинах із країнами-членами ЄС. Малозрозумілий захват деяких політиків ЄС Путіним та його діями — це небезпечна ознака того, що мирне майбутнє Європи під загрозою. Віце-прем’єр-міністр також додала, що ЄС мусить визнати незручну правду, а саме те, що на Європейському континенті точиться війна, збройний конфлікт на сході України не припиняється: «Мовчання й бездіяльність європейських демократій лише роблять російські акції сміливішими, значно провокаційнішими і, на жаль, ефективнішими. Я переконана, що ЄС має відігравати значно більшу роль у протидії агресії, у справі відновлення миру на континенті», — заявила віце-прем’єр, наголосивши, що такі дії — не лише в інтересах України, а й усіх країн ЄС і НАТО.

Нагадала Іванна Климпуш-Цинцадзе й про наслідки підписання західними демократичними лідерами Мюнхенської угоди 80 років тому, яка відкрила гітлерівській Німеччині шлях до приєднання частини суверенної демократичної Чехословаччини. Угода, яка, за розрахунками британського прем’єр-міністра Чемберлена, мала б забезпечити мир, стала натомість фундаментом Другої світової війни. «Це важливий історичний урок, який ми повин­ні пам’ятати, і наш обов’язок — нагадати Європі, що будь-які компроміси щодо цінностей та принципів неминуче матимуть катастрофічні наслідки», — зазначала віце-прем’єр.

Перебуваючи у Польщі, Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з головою Поморського відділення Об’єднання українців Єлизаветою Кшемінською та отцем-митратом Йосипом Улицьким. Вони обговорили можливості створення умов для вивчення української мови для громадян України, які тимчасово перебувають у Польщі, з використанням можливостей польських шкіл з українською мовою навчання. Пункти вивчення української мови на базі польських середніх шкіл є в населених пунктах Білий Бір, Бартошиці та Гурово-Ілавецьке. Однак ці школи польський уряд фінансує як школи для національних меншин, які є громадянами Польщі, тому в них не передбачено можливості фінансування навчання іноземних громадян.

Також ішлося про створення комплексних центрів підтримки українців у місцях компактного проживання українських громад. Такі центри, створені на юридичній базі осередків Об’єднання українців Польщі у великих містах, у наданих місцевою владою на пільгових умовах приміщеннях повинні містити світлиці, концертні зали, кімнати-офіси для створення центрів правової та оперативної допомоги українським мігрантам.

Єлизавета Кшемінська розповіла, що Поморське відділення Об’єднання українців щорічно за підтримки Українського консульства проводить молодіжний фестиваль «Ярмарок». Цього року він відбудеться у жовтні під час «Третього Українського тижня», у ньому мають взяти участь відомі українські музичні гурти.

Українська делегація також відвідала пам’ятник Святому Володимиру, встановлений 2015 року на площі біля скверу Хрещення Руси-України — культового місця для українців Помор’я. Сторони обговорили перспективні проекти української громади у Ґданську, зокрема створення українського дому в цьому місті. «Добре, що ви розповідаєте про справжню історію України. Нам треба повернути себе на культурну, історичну, інтелектуальну мапу Європи. Нарешті Україна та українська дипломатія стають на ноги. У часи протистояння російській агресії дуже важливо, щоб українська громада трималася разом», — наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.