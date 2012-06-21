У Європейському Союзі серйозно налаштовані дотримуватися політики невизнання незаконної анексії Криму Росією та запроваджувати обмежувальні заходи. Про це йдеться в декларації Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
«Через п’ять років незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський Союз додержується політики підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, — цитує УНІАН позицію Федеріки Могеріні. — Європейський Союз укотре повторює, що не визнає і засуджує порушення міжнародного права. Це безпосередня загроза міжнародній безпеці із серйозними наслідками міжнародному правовому порядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх країн. Європейський Союз і надалі проводитиме політику невизнання агресії зокрема завдяки обмежувальним заходам, тож знову закликає країни-члени ООН розглянути аналогічні заходи з невизнання відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН №68/262 «Територіальна цілісність України».
Порушення Росією міжнародного права призвело до небезпечного посилення напруження у Керченській протоці й Азовському морі. Невиправдане застосування сили Росією проти України, що сталося 25 листопада 2018 року, нагадує про негативні наслідки незаконної анексії Кримського півострова для регіональної стабільності.
Тому Євросоюз знову повторює свій заклик до Росії звільнити незаконно захоплених українських моряків, судна і спорядження безумовно й без подальшої затримки. «До моменту їхнього звільнення Росія має поважати їхні права на юридичне представництво та надати доступ консульським посадовим особам, забезпечити поранених членів екіпажу належним медичним обслуговуванням», — зазначила Ф. Могеріні.
Спорудження Керченського мосту без згоди України — подальше порушення її суверенітету і територіальної цілісності. Це також у зоні уваги ЄС. Там очікують, що Росія забезпечить безперешкодне вільне проходження всіх суден Керченською протокою в Азовське море і з нього відповідно до міжнародного права. У декларації йдеться, що незаконні обмеження судноплавства призвели до негативних економічних наслідків для портів України в Азовському морі та всього регіону.
Європейський Союз не визнає і не визнаватиме проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові. Посилення його мілітаризації негативно впливає на ситуацію з безпекою у Чорному морі. Порушенням міжнародного гуманітарного права вважають і примусове російське громадянство та призов юнаків до російської армії.
Учора Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ під головуванням Федеріки Могеріні провела окреме засідання у зв’язку з п’ятою річницею анексії Криму Росією.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»