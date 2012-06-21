Увагу українців до парламентських виборів у Німеччині прикуто з багатьох причин, які впливатимуть на внутрішню ситуацію в нашій країні. Від їхніх результатів залежить подальше дотримання мінських угод, активізація чи навпаки пригнічення нормандського формату й загалом зовнішня політика ФРН, яка останніми роками була досить прихильною до нас.
Тому звістку про перемогу Консервативного блоку в складі Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Християнсько-демократичного союзу (ХДС), виборчий список якого очолює чинний канцлер Ангела Меркель, у нас сприйняли цілком позитивно. 33% виборців підтвердили свої наміри жити в країні з передбачуваним ладом, який створюють адекватні й перевірені роками добробуту політичні сили та їхні лідери.
За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) проголосували 20,5% виборців. Отримавши найгірший результат в історії, партія вже оголосила про відхід в опозицію. Найбільше тривожить третє місце правопопулістської «Альтернативи для Німеччини», яка вперше потрапить у Бундестаг. Туди також проходять, повідомляє УНІАН, ліберальна Вільна демократична партія Німеччини, Ліва партія і «Союз-90»/«зелені».
Ангела Меркель так прокоментувала попередні результати виборів: «Ми найсильніша партія, і наше завдання — сформувати уряд. Звичайно, ми сподівалися на кращий результат, але в будь-якому разі саме ми будемо переважною силою у створюваному уряді».
А ось із ким доведеться гуртуватися задля створення дієвого коаліційного уряду, тут політикам і політологам доведеться зламати не одного списа. Тож ми стаємо свідками нової сторінки в історії Німеччини та об’єднаної Європи. Далі буде цікавіше.
Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter оперативно відреагував на результати підрахунку голосів: «Щирі вітання Ангелі Меркель — переможцеві парламентських виборів та лідерові миру і стабільності в Європі. Перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об’єднаній Європі».