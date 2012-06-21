ЄС уважно і з великим занепокоєнням стежить за нарощуванням кількості російських військ на кордонах України та в окупованому Криму й докладає дипломатичних зусиль, аби запобігти подальшій ескалації або конфлікту, які неприйнятні. Про це у понеділок у Брюсселі на брифінгу для преси сказав речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

«ЄС, країни-члени, євроінституції — всі уважно із глибоким занепокоєнням стежать за погіршенням безпекової ситуації на сході України і за російськими військами, які висуваються ближче до кордонів України, а також в окупованому Криму. Ми схвалюємо зусилля та важливі кроки, які Україна і Президент Зеленський роблять у цьому сенсі, — зауважив Пітер Стано. — Ми закликаємо російську владу утримуватися від будь-яких кроків, що можуть призвести до зростання напруження, і збільшити зусилля Росії в імплементації мінських угод. Сподіватимемося, що не відбудеться ескалації конфлікту, — це неприйнятно. Усі поточні контакти та дипломатичні зусилля спрямовано на те, щоб цього уникнути».