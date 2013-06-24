17 жовтня Європейський парламент підтримав пропозицію щодо створення Українського Фонду (Ukraine Facility) обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024 - 2027 років. Тепер відповідне рішення має пройти тристороннє обговорення між Європейським Парламентом, Радою ЄС та Європейською комісією, після чого буде передано на розгляд парламентам країн-членів ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Програма Ukraine Facility має створити фундамент для швидкого відновлення та розвитку української економіки. Невід’ємною складовою програми також стане План України, для підготовки якого створено міжвідомчу робочу групу, яку очолила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко. План України міститиме програму пріоритетних реформ та ключових кроків для забезпечення розвитку економіки, відбудови та модернізації, а також наближення вступу України до ЄС.

«Європейський парламент підтримав ініціативу Єврокомісії щодо створення Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро. Це проміжне рішення, але від цього не менш важливе. На черзі завершення роботи над самим Планом України і представлення його на розгляд Єврокомісії. Ми сподіваємось, що вже наступного року в рамках Ukraine Facility Україна зможе отримати 18 млрд євро для підтримки макрофінансової стабільності. Щиро дякую партнерам за послідовну підтримку України», - прокоментувала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Передбачається, що більша частина коштів (75%) буде спрямована до державного бюджету для забезпечення макрофінансової стабільності. Друга складова програми (16%) націлена на створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах, які також будуть визначені у Плані України. Це дозволить додатково залучити понад 30 млрд євро інвестицій. Для реалізації програми Робоча група працює над розробкою комплексного документу – Плану України – програми дій та конкретних реформ на найближчі 4 роки, направлених на посилення економіки, зокрема через розвиток ключових секторів, євроінтеграцію, цифровізацію та регіональний розвиток.

Підготовка Плану здійснюється в тісній співпраці з представниками регіональних та місцевих органів влади, громадських організацій, бізнесу, експертами та аналітичними центрами. Окрім того Уряд проводить регулярні консультації з представниками Європейського Союзу та країн-членів ЄС.

Фінансовий інструмент Ukraine Facility є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС у зв’язку з низкою криз, які відбулися з 2021 року. Депутати Європарламенту наполягають на тому, що цей інструмент потрібно схвалити якнайшвидше, у рамках загального перегляду бюджету. Його мають включити також у річний бюджет 2024 року, перемовини про який будуть вести у листопаді.