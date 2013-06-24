Європейський парламент підтримав пропозицію створення Українського фонду (Ukraine Facility) обсягом 50 мільярдів євро для допомоги Україні впродовж 2024—2027 років. Тепер відповідне рішення має пройти тристороннє обговорення між Європейським парламентом, Радою ЄС та Європейською комісією, після чого буде передано на розгляд парламентам країн­членів ЄС.

Програма Ukraine Facility має створити фундамент для швидкого відновлення та розвитку української економіки. Невід’ємною складовою програми стане План України, для підготовки якого створено міжвідомчу робочу групу. Її очолила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. План України міститиме програму пріоритетних реформ та ключових кроків для забезпечення розвитку економіки, відбудови і модернізації, а також наближення вступу України до ЄС.К

«Європейський парламент підтримав ініціативу Єврокомісії. Це проміжне рішення, але від цього не менш важливе. На черзі завершення роботи над самим Планом України і представлення його на розгляд Єврокомісії. Сподіваємося, що вже наступного року в межах Ukraine Facility Україна зможе отримати 18 мільярдів євро для підтримки макрофінансової стабільності. Щиро дякую партнерам за послідовну підтримку України», — цитує слова Юлії Свириденко Мінекономіки.

Передбачено, що 75% коштів буде спрямовано до держбюджету для забезпечення макрофінансової стабільності. Друга складова програми (16%) має на меті створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах, які також буде визначено у Плані України. Це дасть змогу додатково залучити понад 30 мільярдів євро інвестицій. Для реалізації програми робоча група працює над розробленням комплексного документа — Плану України. Це програма дій та конкретних реформ на найближчі чотири роки, спрямованих на посилення економіки через розвиток ключових секторів, євроінтеграцію, цифровізацію та регіональний розвиток.