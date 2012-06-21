Голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції щодо Росії через ескалацію на сході України та ситуацію з політв'язнем Навальним.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на німецьке видання OOZ.

Вебер зазначив, що Росія повернулася до курсу ведення небезпечних провокацій на Донбасі, а передбачуване переміщення військ до кордону України – це випробування для Заходу.

"Час дозованих санкцій у такому разі мине. Масштабне заморожування рахунків олігархів або відключення Росії від SWIFT повинні стати реальними варіантами в разі ескалації", – заявив Вебер.

Раніше декілька європейських країн, а також США висловили стурбованість з приводу повідомлень про переміщення російських військ поблизу кордонів України.