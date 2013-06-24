Угорщина, яка відкрито виступає проти антиросійських санкцій ЄС і підтримує офіційні контакти з москвою, отримала жовту картку від Європарламенту. Проте любов уряду Віктора Орбана до дешевого російського газу стала не єдиною підставою для цього. Європарламент поставив під сумнів здатність Будапешта головувати в Раді ЄС за недотримання єдиних для блоку принципів демократії та прав людини.

Ротаційна черга на головування в Раді ЄС, яке триває шість місяців, має дійти до Угорщини у липні 2024 року. До компетенцій держави-голови Ради ЄС входить представництво цього органу під час взаємодії з іншими інституціями Євросоюзу. Ця країна обговорює тексти законів з Європарламентом і контактує з Європейською комісією. Головне завдання головування в Раді ЄС полягає в тому, щоб «переводити пріоритети ЄС у конкретні та формальні рішення під керівництвом Європейської ради», йдеться на сайті цього органу.

Проте в Європарламенті вважають неприпустимим наділити Угорщину цими повноваженнями. Минулого тижня на сесії ЄП у Брюсселі за резолюцію про неможливість головування Угорщини в ЄС проголосувало 442 депутати. Парламентарі закликали країни ЄС знайти належне розв’язання цієї проблеми, попередивши, що інакше парламент «може вжити відповідних заходів».

«Європейський парламент вкотре одностайно висловлює свою глибоку стурбованість погіршенням ситуації з верховенством права в Угорщині», — заявила французька євродепутат від Партії зелених Гвендолін Дельбос-Корфілд.

Під час дебатів вона закликала європейські столиці зробити перший крок для того, аби усунути Угорщину від головування в Раді ЄС. На її думку, ухвалений в угорському парламенті закон про легалізацію анонімних доносів на членів ЛГБТК-спільноти — грубе порушення прав людини.

«Це світ, у якому угорський уряд хоче, щоб ми всі жили в паралельному світі, натхненому володимиром путіним, де права меншин не захищені, веселкові сім’ї незаконні, російська війна в Україні заперечується, основні права заперечуються», — заявила євродепутат.

Як повідомляли, ЄС блокує майже 30 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Угорщини, обґрунтовуючи це тим, що судові та наглядові органи у країні недостатньо незалежні, щоб забезпечити прозоре використання європейських коштів. Гвендолін Дельбос-Корфілд закликала ЄС не розблоковувати кошти, призначені для Будапешта, оскільки «на цьому етапі це дасть «Фідесу» (провладна партія Угорщини. — В.В.) карт-бланш для продовження атак на фундаментальні права».

«Настав час Раді ЄС поставити під сумнів, чи може держава-член, яка не дотримується процедури, передбаченої статтею 7, сумлінно виконувати обов’язки головуючої в ЄС», — підсумувала євродепутат.

Під час дебатів виступив і шанувальник Віктора Орбана угорський євродепутат Балаш Гідвегі. Він зазначив, що опоненти уряду Орбана, а також угорські ліві євродепутати намагаються перешкодити Угорщині отримати кошти з бюджету ЄС. Він зазначив: «Якщо десь і є корупція та немає верховенства права, то це у Брюсселі. Цей будинок став заручником екстремістських депутатів Європарламенту, які втратили контроль і атакують Угорщину вдень і вночі. Так звані проєвропейські прихильники верховенства права намагаються перешкодити Угорщині взяти на себе головування в Раді, але так вони порушують законодавство ЄС».

У Будапешті скептично поставилися до жорсткої резолюції ЄП. Президент Угорщини Каталін Новак, реагуючи на голосування депутатів Європарламенту, заявила, що вона впевнена, що ніщо не завадить її країні головувати в ЄС наступного року.

Річ у тім, що резолюція Європарламенту не може заборонити Угорщині головувати в ЄС. Це рішення має ухвалити Європейська рада, оскільки не існує юридичного механізму вилучення Угорщини з послідовності ротаційних головувань у ЄС. Проте експерти припускають, що резолюція ЄП може підштовхнути вищий орган ЄС до необхідних кроків.