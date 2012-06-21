За підсумками квітня 2017 року Volkswagen Golf повернув собі звання найпопулярнішої моделі в Європі, яке в нього місяцем раніше відібрав хетчбек Ford Fiesta.
Всього в минулому місяці було продано 35 085 екземплярів Golf, що на 28,1% менше показника в квітні минулого року, інформують іноземні ЗМІ.
На другому місці розташувався компактний автомобіль Renault Clio, який розійшовся тиражем у 26 088 автівок – на 7,1 % менше, ніж торік. Третю сходинку посів Volkswagen Polo (24 775 автомобілів) – на 11,4 % нижчий показник, четверте – Volkswagen Tiguan (19 864 одиниці) – на 71,6 % більше. П’ятірку замикає Peugeot 208 (19 293) – на 15,7 % менше авто.
Крім того, до десятки увійшли: Opel Astra, Opel Corsa, Ford Fiesta, Citroen C3 та Skoda Octavia.