Представники країн ЄС, Європарламенту та Європейської Комісії погодили розмір так званих «оптових» цін на послуги зв’язку. Про це пише Turizm.ru.
«Якщо не станеться несподіваний збій або щось екстраординарне, ЄС перестане стягувати роумінгові збори вже 15 червня цього року. Компромісна оптова ціна становить 0,032 євро за хвилину розмови і 0,01 євро за текстове повідомлення. Вартість одного гігабайта інтернет-трафіку зафіксують на рівні 7,7 євро. До 2022 році ця ціна буде знижена втричі до 2,5 євро», — зазначається в публікації.
Оператори побоюються, що люди масово будуть користуватися зарубіжними сім-картами з країн, де мобільний зв'язок відносно дешевий, наприклад, румунськими. Щоб так не сталося, без роумінгових зборів можна буде користуватися тільки сім-картою країни, з якої абонент «довготривало пов'язаний».
В іншому випадку оператор буде мати право вводити роумінговий збір в розмірі до 0,04 євро за хвилину розмови, 0,01 євро за СМС і 0,0085 євро за 1 мегабайт даних.