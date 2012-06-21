Внаслідок російської воєнної агресії на українському Донбасі вже загинуло 3094 українських військових, поранень зазнали майже 12 тисяч бійців. «Захищаючи свою незалежність і територіальну цілісність у протистоянні російській агресії, моя країна змушена платити жахливу ціну», — заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.
Загинуло також 3353 цивільних осіб, ще понад 7 тисяч українських громадян було поранено й скалічено. Близько 1,8 мільйона українців були змушені залишити свої домівки, повідомляє Укрінформ.
Збройна агресія Росії проти України стала безпрецедентним викликом сучасній системі безпеки: «Вперше після Другої світової війни здійснено спробу змінити сталий міжнародний порядок в Європі, зокрема у воєнний спосіб», — констатував генерал-лейтенант ЗСУ.
Найприкріше те, що ці події тривають «не на периферії світу або в темні часи середньовіччя, а в центрі Європи й на початку 21 століття». «Тому це великий виклик європейській спільноті, звідки постає надважливе завдання щодо виведення зі стану кризи системи європейської безпеки заради миру та стабільності у регіоні», — наголосив Леонід Голопатюк.
Тому в межах ОБСЄ слід створити дієві механізми контролю за військовою діяльністю російсько-окупаційних військ, дислокованих на тимчасово окупованій території Донбасу та АР Крим.
«Україна продовжуватиме співпрацю в процесі модернізації віденського документа 2011 року (про заходи зміцнення довіри та безпеки) та в інших інструментах впливу ОБСЄ, що сприятимуть військовій стабільності, транспарентності та передбачуваності для усіх держав-учасниць, і закликає їх долучатися до цього процесу», — наголосив військовий фахівець.
На цьому тлі Україна серед 34 держав-учасниць ОБСЄ робить кроки у цьому напрямі, однак процес модернізації віденського документа блокує Росія.