16 липня, під час зустрічі фінансового блоку G7, у якій взяв участь Міністр фінансів України Сергій Марченко, Комісар ЄС з питань економіки Паоло Джентілоні наголосив на тому, що у 2023 році Україну було включено до регулярного огляду структурних особливостей, економічних показників та перспектив розвитку у Spring 2023 Economic Forecast. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд України здійснює всю необхідну роботу для найскорішого набуття членства у Європейському Союзі. Включення нашої країни до регулярних економічних оглядів є важливим сигналом, що інтеграція в ЄС має незворотний характер», – зазначив Сергій Марченко.

У прогнозі ЄС зазначається, що Україна продемонструвала неабияку стійкість під час війни, а зусилля, спрямовані на вступ до ЄС, після отримання статусу країни-кандидата 23 червня 2022 року, мають покращити перспективи розвитку держави.

До початку повномасштабної війни державні фінанси мали міцний фундамент. Ефективні дії Уряду України сприяли низькому рівню дефіциту держбюджету – близько 2% ВВП у період з 2015 по 2021 рік. Водночас завдяки високим темпам зростання номінального ВВП коефіцієнт державного боргу знизився до рівня нижче 50% ВВП у 2021 році.

Після 24 лютого 2022 року Україна зіткнулася з багатьма викликами, зокрема значне скорочення виробництва в регіонах, де ведуться активні бойові дії, інфляція, високий рівень безробіття, мільйони тимчасово переміщених осіб, зруйнована або пошкоджена електроенергетична інфраструктура. Це призвело до загального скорочення ВВП на 29,1%. Втім, завдяки впровадженим заходам української сторони та вагомій підтримці міжнародних партнерів очікується загальна стабілізація економічного зростання у 2023 році.